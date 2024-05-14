Даниил Медведев проигрывает и сенсационно вылетает из турнира ATP1000 в Риме

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев сыграл в 1/8 финала Мастерс Рима против Томми Пола (16 ракетка мира).

В первом сете американский теннисист за 29 минут разгромил Медведева со счетом 6:1 и повел в матче 1:0. Во втором сете Медведев навязал борьбу своему сопернику Полу. Однако, 16 ракетка мира отыгрался с 0:2 по ходу сета, захватил преимущество и довел его до победы 6:4.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев потерпел сенсационное поражение со счетом 0:2. Томми Пол проходит в четвертьфинал ATP1000 в Риме, где сыграет против польского теннисиста Хуберта Хуркача.

He came to slay on clay 😎



Tommy Paul cruises into the quarters with a 6-1 6-4 victory against Medvedev 🔥@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/wbDQg9H1by — ATP Tour (@atptour) May 14, 2024

Турнир ATP1000 в Риме. 1/8 финала

Пол - Медведев - 2:0 (6:1, 6:4)