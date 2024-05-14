УЕФА поставил условие Жироне для допуска к Лиге Чемпионов

УЕФА поставил условие каталонской Жироне для допуска команды к Лиге Чемпионов, куда она квалифицировалась по итогам сезона впервые в истории.

По информации AS, у Жироны есть время до 3 июня, чтобы презентовать УЕФА план “разрыва отношений” с Манчестер Сити.

Отмечается, что высший европейский футбольный орган отправил как в Жирону, так и в Манчестер Сити, документ с различными вариантами решения по продаже активов, чтобы таким образом, соблюсти правила организации.

Напомним, что клубами владеет City Football Group, а УЕФА запрещает в одном турнире участвовать командам с одним владельцем, поэтому стороны ведут переговоры. Уже сейчас клубам запрещено продавать или отдавать друг другу игроков в аренду.

Ранее сообщалось, то лидер Жироны летом может сменить команду. На игрока претендует целый ряд клубов.