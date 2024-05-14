Легендарный защитник Реала получил предложения от клубов из MLS и Саудовской Аравии
Опытнейший защитник мадридского Реала Начо Фернандес получил предложения от неназванных клубов из MLS и Саудовской Аравии о продолжении карьеры, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ожидается, что защитник покинет Реал в качестве свободного агента летом, но он не намерен оставаться в Европе, и уж точно не в Испании.
Контракт 34-летнего Начо с Королевским клубом истекает 30 июня. В этом сезоне испанец сыграл 41 матч во всех утрнирах и отметился одним ассистом.
Начо Фернандес является воспитанником клуба и выступает за Реал Мадрид с 2010 года. Не учитывая шестнадцать матчей, проведённых за резервный состав команды, на счету полузащитника 360 поединков, в которых он забил шестнадцать голов и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что для нескольких игроков Реала следующая неделя станет ключевой относительно их будущего.