Защитник Барселоны провел первую тренировку за 3,5 месяца после тяжелой травмы
Новости футбола Сегодня, 14:47
Фото: Getty Images
Защитник Барселоны Алехандро Бальде провел первую тренировку за 3,5 месяца после тяжелой травмы, передает Football Espana. Защитник принимает участие в легких и втягивающих занятиях на клубной базе блаугранас.
Напомним, что левый бек получил травму подколенного сухожилия в январе в кубковом матче Барсы против Атлетика Бильбао.
Бальде является воспитанником Барсы. В текущем сезоне 20-летний защитник выходил в 28 матчах блаугранас, в которых успел отметиться 1 голом и 1 результативной передачей.
Ранее сообщалось, что дорогостоящий новичок Барселоны может покинуть клуб уже летом.
Команда Хави Эрнандеса лишилась шансов на титул и закончит кампанию без трофеев. До конца сезона сине-гранатовые сыграют с Альмерией, Райо Вальекано и Севильей.
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