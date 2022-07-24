"Интер" договорился о продлении аренды Лукаку
Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен
Миланский "Интер" договорился с лондонским "Челси" о продлении аренды бельгийского нападающего Ромелу Лукаку до лета 2024 года, сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу.
По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за еще один год аренды еще восемь миллионов евро. Клубы не сообщали о договоренности официально, так как ФИФА запрещает арендные договора дольше, чем на год.
29-летний Лукаку в прошлом сезоне провел за "Челси" 43 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи.
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"Интер" договорился о продлении аренды Лукаку
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|27
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|3
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|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18