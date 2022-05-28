Гюндоган высказался о своем будущем

Фото: твиттер Гюндогана\Автор неизвестен

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поделился информацией по поводу своего будущего в английском клубе на фоне слухов о его уходе.

"В ближайшее время мы обсудим ситуацию с клубом. Мы сядем, обменяемся мнениями и примем лучшее решение.

Честно говоря, мне сложно представить для себя лучшее будущее, чем игра за "Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиолы", - сказал футболист сборной Германии.

Напомним, что контракт Гюндогана с "Сити" рассчитан до конца следующего сезона.

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