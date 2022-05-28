Фарке рассказал, почему ушел из "Краснодара"
Экс-тренер "Норвича" и "Краснодара" Даниэль Фарке рассказал, почему принял решение покинуть российский клуб.
"Мы были глубоко погружены в наш футбольный мир за неделю до возобновления сезона в России и были очень сосредоточены на спортивных проблемах.
Однако через какое-то время я понял, что здесь привлекательной перспективы уже не будет.
Я также заметил, что моя семья и друзья беспокоятся дома. Особенно плохо стало, когда я узнал, что южные российские аэропорты закрываются", - сказал немецкий специалист.
Напомним, что "Краснодар" объявил о назначении Фарке на пост главного тренера в январе этого года, а расторг контракт 2 марта.
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