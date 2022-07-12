Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Бывший питерского "Зенита" Артем Дзюба прибыл в расположение "Рубина".

По данным "СЭ", 33-летний форвард будет тренироваться с казанским клубом для поддержания физической формы.

В "Рубине" он пробудет до тех пор, пока не найдет новую команду.

Напомним, что в минувшем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Летом он покинул команду.

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