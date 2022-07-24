"Динамо" уничтожило "Торпедо" в матче РПЛ

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"Динамо" уничтожило "Торпедо" в матче РПЛ

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата России "Динамо" разгромило "Торпедо" со счетом 4:0.

Победу "бело-голубым" принесли дубль Федора Смолова, голы Даниила Фомина и Арсена Захаряна.

"Динамо" – "Торпедо" - 4:0 (3:0)
Голы: Смолов, 32 - 1:0, Фомин, 36 (с пенальти) - 2:0, Захарян, 45 - 3:0, Смолов, 69 (с пенальти) - 4:0

"Динамо": Шунин, Паршивлюк (Карапузов, 90), Сазонов, Кутицкий, Скопинцев, Фомин, Моро, Захарян (Лесовой, 89), Грулев (Гагнидзе, 77), Макаров (Гладышев, 62), Смолов (Тюкавин, 77).

"Торпедо": Бабурин, Смольников (Темников, 74), Шумских (Цаллагов, 36), Нетфуллин, Кожемякин, Самсонов, Султонов (Калмыков, 74), Померко, Рейхмен, Турищев (Лебеденко, 57), Караев (Симонян, 57).

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