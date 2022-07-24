"Динамо" уничтожило "Торпедо" в матче РПЛ
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата России "Динамо" разгромило "Торпедо" со счетом 4:0.
Победу "бело-голубым" принесли дубль Федора Смолова, голы Даниила Фомина и Арсена Захаряна.
"Динамо" – "Торпедо" - 4:0 (3:0)
Голы: Смолов, 32 - 1:0, Фомин, 36 (с пенальти) - 2:0, Захарян, 45 - 3:0, Смолов, 69 (с пенальти) - 4:0
"Динамо": Шунин, Паршивлюк (Карапузов, 90), Сазонов, Кутицкий, Скопинцев, Фомин, Моро, Захарян (Лесовой, 89), Грулев (Гагнидзе, 77), Макаров (Гладышев, 62), Смолов (Тюкавин, 77).
"Торпедо": Бабурин, Смольников (Темников, 74), Шумских (Цаллагов, 36), Нетфуллин, Кожемякин, Самсонов, Султонов (Калмыков, 74), Померко, Рейхмен, Турищев (Лебеденко, 57), Караев (Симонян, 57).
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