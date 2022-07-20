"Динамо" Киев и "Фенербахче" сыграли вничью в квалификации ЛЧ

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" и стамбульский "Фенербахче" сыграли вничью со счетом 0:0.

Ответный матч состоится в Турции 27 июля.

"Динамо" Киев, Украина – "Фенербахче" Турция - 0:0

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов (Сирота, 83), Забарный, Дубинчак, Цыганков (Караваев, 88), Вербич (Ванат, 83), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 77), Беседин.

"Фенербахче": Байындыр, Азиз (Тиссеран, 46), Салаи, Кадиоглу, Арао, Кахведжи (Брума, 63), Юксек, Осейи-Сэмюэл, Кинг (Линкольн, 63), Валенсия (Дурсун, 72), Росси (Гюлер, 72).

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