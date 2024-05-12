Netflix хочет выкупить права на показ двух рождественских матчей НФЛ

Согласно сообщениям, релиз расписания НФЛ немного задерживается и ожидается на следующей неделе. Изначально его планировали выпустить 9 мая, но теперь это произойдет 15 мая, возможно, из-за того, что НФЛ находится в процессе соглашения с Netflix о трансляции рождественских матчей в этом сезоне.

Хотя сделка с Netflix пока не официально подтверждена, НФЛ, кажется, стремится определиться с трансляцией этих матчей до анонса расписания. Бизнес НФЛ направлен на максимизацию ценности продукта, и сделки с YouTubeTV, Amazon Prime и Peacock в последние годы открыли путь для трансляции матчей НФЛ на потоковых сервисах вместо кабельного телевидения.

НФЛ намерена проводить рождественские игры в этом году, несмотря на то, что Рождество выпадает на среду. Это предоставляет потоковым сервисам новую возможность заинтересовать аудиторию этими значимыми играми.

Существуют слухи, что НФЛ желает получить от 50 до 100 миллионов долларов за каждый рождественский матч, что привлечет огромные деньги для лиги. С сотрудничеством с другим потоковым сервисом, таким как Netflix, НФЛ может запросить такие суммы, потому что это позволит привлечь фанатов НФЛ к подписке на их сервисы, чтобы смотреть эти игры.