Троссард сохранил интригу. Оценки игроков за матч Ман Юнайтед — Арсенал 0:1

В рамках предпоследнего тура английской Премьер-лиги состоялся матч с громкой вывеской, в котором Манчестер Юнайтед принимал Арсенал. «Канониры» сумели увезти с Олд Траффорд три очка, благодаря единственному голу в исполнении Леандро Троссарда.

Победа оставляет подопечным Артеты минимальные шансы на титул, но судьба чемпионства по-прежнему в руках Манчестер Сити. В любом случае интрига сохранилась до последнего тура и болельщиков ждет шикарная развязка захватывающего сезона.

После матча различные статистические порталы выставили оценки игрокам и признали Букайо Сака лучшим игроком матча. Высокие баллы также у Троссарда, Хаверца и Салиба. В составе «красных дьяволов» лучшим на поле был голкипер Андре Онана. По мнению аналитиков главным провалом этого поединка стало выступление Хойлунда, Уитли и Кивиора.

Оценки игроков по версии Whoscored