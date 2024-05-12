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Провальный сезон. Манчестер Юнайтед повторил клубный антирекорд после поражения от Арсенала

Новости футбола Сегодня, 14:21
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Провальный сезон. Манчестер Юнайтед повторил клубный антирекорд после поражения от Арсенала Фото: Michael Regan/Getty Images

Манчестер Юнайтед на домашней арене проиграл Арсеналу (0:1) в 37-м туре Премьер-лиги.

Это было уже девятое поражение Манчестер Юнайтед в этом сезоне на «Олд Траффорд» во всех соревнованиях – они никогда в своей истории не проигрывали дома больше в одной кампании (также 9 поражений в сезонах 1920–21, 1930–31, 1933–34, 1962–1962 гг.).

15 мая команда Эрика тен Хага на домашнем стадионе примет Ньюкасл. В случае поражения, Красные дьяволы установят новый клубный антирекорд.

Манчестер Юнайтед остался на восьмой строчке в таблице АПЛ. Команда тен Хага отстает от последнего еврокубкового места на 3 балла. Манкунианцам осталось сыграть два матча в чемпионате, помимо финала Кубка Англии против Манчестер Сити.

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