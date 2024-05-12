Провальный сезон. Манчестер Юнайтед повторил клубный антирекорд после поражения от Арсенала

Манчестер Юнайтед на домашней арене проиграл Арсеналу (0:1) в 37-м туре Премьер-лиги.

Это было уже девятое поражение Манчестер Юнайтед в этом сезоне на «Олд Траффорд» во всех соревнованиях – они никогда в своей истории не проигрывали дома больше в одной кампании (также 9 поражений в сезонах 1920–21, 1930–31, 1933–34, 1962–1962 гг.).

9 - This is Manchester United's ninth defeat of this season at Old Trafford in all competitions - they have never lost more at home in a single campaign in their history (also 9 in 1920-21, 1930-31, 1933-34, 1962-63, and 1973-74). Bleak. pic.twitter.com/HnDboiJckF — OptaJoe (@OptaJoe) May 12, 2024

15 мая команда Эрика тен Хага на домашнем стадионе примет Ньюкасл. В случае поражения, Красные дьяволы установят новый клубный антирекорд.

Манчестер Юнайтед остался на восьмой строчке в таблице АПЛ. Команда тен Хага отстает от последнего еврокубкового места на 3 балла. Манкунианцам осталось сыграть два матча в чемпионате, помимо финала Кубка Англии против Манчестер Сити.