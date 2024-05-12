"Арсенал очень вырос за последний год". Комментарии экспертов по матчу на Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимал Арсенал в матче 37-го тура АПЛ. Канониры добыли минимальную победу благодаря голу Леандро Троссара.

Бывший игрока Арсенала Пол Мерсон, а сейчас эксперт Sky Sports, отметил, что канониры добыли слишком легкую победу на Олд Траффорд.

"Я думал, что они [Арсенал] играют на второй передаче. Очень разочарован Манчестер Юнайтед – я не думаю, что они сделали достаточно. Честно говоря, у Арсенала никогда не будет более легкой игры, чем эта. Это было слишком легко, и они вообще не играли хорошо. Я действительно не думал, что они [Арсенал] контролировали игру. У Юнайтед было достаточно мяча вокруг штрафной – если у них был последний пас, или Гарначо несколько раз поднимал голову или выбирал правильный пас, но у них кончились идеи. Я думаю, они проделали свою работу, и это то, что нужно сделать в конце сезона. Разница мячей теперь не будет иметь значения. Это хорошая победа в таком матче, где Арсенал обычно не побеждает".

Легенда Юнайтед Рой Кин в комментарии для Sky Sports сказал, что он очень разочарован игрой Ман Юнайтед.

"Разочарованием для меня в последние полчаса игры стал Юнайтед. Арсенал приезжал на «Олд Траффорд» на протяжении многих лет, и ему всегда было трудно, но я готов поспорить, что Арсенал не мог поверить, насколько плох будет сегодня Юнайтед. Эти последние полчаса игры, принятие решений, никто никого не выкапывает, ошибаться, падать, не предъявлять друг другу требований. Эта команда Юнайтед… они такие плохие".

Экс-защитник Красных дьяволов Гари Нэвилл для Sky Sports отметил прогресс Арсенала и Микеля Артеты как тренера.

"Когда вы находитесь в той позиции, в которой находится Арсенал, все – Микель Артета, партия, мы – говорим: «Делай свою работу». Сухой результат и победа на «Олд Траффорд» никогда не были легкими. Но подтверждение и подтверждение моральной силы этой команды. Они показали очень сильный рост за последние 12 месяцев. Канониры живут надеждой, что их соперник из северного Лондона Тоттенхэм сможет помочь им во вторник вечером".

Канониры сохранили за собой первую строчку, обойдя Ман Сити на 1 очко. Но у горожан остается игра в запасе. В заключительном туре команда Микеля Артеты сыграет с Эвертоном.