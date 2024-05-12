"Без семи основных игроков мы конкурируем с лучшими". Тен Хаг высказался о поражении Арсеналу

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг высказался о поражении Арсеналу (0:1) в 37-м туре АПЛ.

Канониры добыли победу на Олд Траффорд благодаря голу Леандро Троссара.

"Мы можем встретиться с болельщиками, в понедельник мы определенно не смогли встретиться с ними, но вы можете видеть, что болельщики позади нас. Сегодня мы вернули им мяч. Это должно быть стандартом.

Все всегда начинается с правильного настроя. Это то, что мы должны строить в течение недели. В игровой день вы должны быть на высоте. Сегодня мы это сделали. Когда вам не хватает семи игроков стартового состава, мы конкурируем с одной из лучших команд в лиге. Речь идет об исполнении: когда у тебя нет правильного настроя, когда у тебя нет правильного прессинга, это облегчает задачу любому сопернику.

В этой ситуации полузащитник совершает небольшую ошибку, которая имеет тяжелые последствия. Для игрока «Юнайтед» каждая игра – финал. Вы должны работать, чтобы побеждать в каждой игре. Вы должны это осознать.

Болельщики понимают, где мы находимся. Если у нас так много травм, особенно в ключевых областях, вы не получите того, что заслуживаете. Болельщики поддерживают нас, поэтому они с нами. Мы едины. У нас сильная связь. И, надеюсь, мы сможем вернуть им долг в будущем", - цитирует тренера Sky Sports.