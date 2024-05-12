Обошли Инвинсиблс. Арсенал установил клубный рекорд по количеству побед в АПЛ за один сезон

Арсенал приехал в гости к Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд на матч 37-го тура АПЛ. Канониры добыли минимальную победу благодаря голу Леандро Троссара.

Эта победа стала 27-й для Арсенала в этом сезоне в Премьер-лиге. Канониры побили свой рекорд по количеству побед в одном сезоне АПЛ.

Предыдущий рекорд был 26 побед у «Инвинсиблс» в сезоне 2003/2004, когда непобедимая команда Арсена Венгера последний раз выиграла чемпионат Англии.

Канониры сохранили за собой первую строчку, обойдя Манчестер Сити на 1 очко. Но у горожан остается игра в запасе. В заключительном туре команда Микеля Артеты сыграет с Эвертоном.

Во вторник, 14 мая, Ман Сити в Лондоне сыграет против Тоттенхэма, а в следующее воскресенье примет на своем поле Вест Хэм.