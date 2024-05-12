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Судьба титула снова в руках Ман Сити. Расписание заключительных матчей двух претендентов

Новости футбола Сегодня, 14:31
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Судьба титула снова в руках Ман Сити. Расписание заключительных матчей двух претендентов Фото: marca.com

Сезон в английской Премьер-лиге вышел на финишную прямую, а большинству команд осталось сыграть всего по одному матчу. Интрига в борьбе за титул все еще жива, а на победу, как и годом ранее, претендуют Арсенал и Манчестер Сити.

В турнирной таблице «канониров» и «горожан» разделяет всего один балл. Арсенал опережает соперника, которому кроме матча последнего игрового дня предстоит сыграть еще перенесенную игру 34-го тура. Уже во вторник, 14 мая, подопечные Гвардиолы в Лондоне сыграют против Тоттенхэма, а в следующее воскресенье примут на своем поле Вест Хэм. В этот же день Арсенал в Лондоне сыграет с Эвертоном.

Судьба титула снова в руках Ман Сити, которому для победы достаточно просто выиграть оставшиеся два матча, что выглядит вполне выполнимой задачей. Интересно, что «горожане» могут завоевать четвертое чемпионство кряду, что еще не удавалось никому с момента основания Премьер-лиги.

Календарь Арсенала в конце сезона АПЛ 2023/2024

  • 19.05 Эвертон (д)

Календарь Манчестер Сити в конце сезона АПЛ 2023/2024

  • 14.05 Тоттенхэм Хотспур (г)
  • 19.05 Вест Хэм Юнайтед (д)
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