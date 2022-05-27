Дембеле ответил "Барселоне" отказом

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Дембеле ответил "Барселоне" отказом

Фото: твиттер Дембеле\Автор неизвестен

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле ответил отказом на последнее предложение каталонского клуба о продлении контракта, сообщает издание AS.

Летом он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта дал форварду время на размышление. После обдумывания Дембеле решил отвергнуть предложение.

Француз был связан с трансфером в ПСЖ, однако в парижском клубе уже заявили, что не нуждаются в услугах игрока. Дембеле также связывают с переходом в "Баварию" и "Челси".

В нынешнем сезоне Ла Лиги Усман Дембеле принял участие в 21 матче, в которых сумел забить 1 гол и отдать 13 результативных передач.

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