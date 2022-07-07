ЦСКА впервые выиграл при Федотове
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
ЦСКА в матче предсезонного турнира обыграл "Сочи" со счетом 2:1.
Победу московскому клубу принесли голы Игоря Дивеева и Федора Чалова. В составе сочинцев отличился Артем Макарчук.
Таким образом, "армейцы" впервые выиграли при новом главном тренере Владимире Федотове.
ЦСКА – "Сочи" – 2:1 (2:0)
Голы: Дивеев, 4 - 1:0, Чалов, 7 - 2:0, Макарчук, 60 - 2:1
ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин (Ермаков, 46), Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов (Заболотный, 61).
"Сочи": Адамов, Терехов, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Ангбан, Нобоа (Мелкадзе, 46), Заика, Юсупов (Шипунов, 46), Ушатов, Сарвели.
Не пропустите: Семак рассказал о потерях "Зенита" перед матчем за Суперкубок. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 июля
-
"Химки" подписали воспитанника "Спартака"
-
"Ювентус" может купить 3-4 игроков в случае продажи де Лигта
-
"Ливерпуль" продлил контракт с основным защитником
-
"Челси" вступил в борьбу за де Йонга
-
Один из лидеров "Реала" расстался с беременной подругой
-
"Челси" предложит небольшую сумму за Роналду
-
Суарес не перейдет в "Ривер Плейт"
-
ЦСКА впервые выиграл при Федотове
-
Кулибали хочет перейти в "Барселону"
-
Легенда "МЮ" высказался о ситуации с Роналду
-
Украинец Ордец может перебраться в Бундеслигу
-
"Фиорентина" Кокорина договорилась о переходе бразильца из "Шахтера"
-
Президент "Барселоны" высказался о возможном трансфере Левандовски
-
"Манчестер Юнайтед" предложил 60 млн за бразильца из "Аякса"
-
"Манчестер Юнайтед" решил избавиться от Роналду
-
Алаев покинул пост президента ФНЛ
-
Бальбуэна приостановил контракт с "Динамо"
-
Трансфер Оздоева в сильный европейский клуб сорвался
-
Семак пожелал удачи Абаскалю, но не в матчах с "Зенитом"