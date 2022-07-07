ЦСКА впервые выиграл при Федотове

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

ЦСКА в матче предсезонного турнира обыграл "Сочи" со счетом 2:1.

Победу московскому клубу принесли голы Игоря Дивеева и Федора Чалова. В составе сочинцев отличился Артем Макарчук.

Таким образом, "армейцы" впервые выиграли при новом главном тренере Владимире Федотове.

ЦСКА – "Сочи" – 2:1 (2:0)

Голы: Дивеев, 4 - 1:0, Чалов, 7 - 2:0, Макарчук, 60 - 2:1

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин (Ермаков, 46), Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов (Заболотный, 61).

"Сочи": Адамов, Терехов, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Ангбан, Нобоа (Мелкадзе, 46), Заика, Юсупов (Шипунов, 46), Ушатов, Сарвели.

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