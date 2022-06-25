"Челси" и "Ювентус" могут совершить суперобмен

Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" могут совершить крупный обмен в летнее трансферное окно, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, английский клуб заинтересован в голландском защитнике Маттейсе де Лигте и готов отдать за него немецкого нападающего Тимо Вернера.

В минувшем сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Вернера 11 забитых мячей и шесть голевых передач в 37 поединках за "Челси".

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