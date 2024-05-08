Ньюкасл и Борнмут готовы совершить обмен нападающими

В нынешнем сезоне нападающий Борнмута Доминик Соланке показывает отменную форму, которая привлекает к нему интерес клубов поболее и которые готовы приложить усилий, чтобы его заполучить.

Так, в услугах главного голеадора «вишневых» заинтересован Ньюкасл, который как раз таки, как сообщает GIVEMESPORT, хочет попрощаться со своим нападающим Каллумом Уилсоном. И тут интересы обоих клубов сходятся.

32-летний нападающий «сорок» сделал себе имя в АПЛ как раз таки в Борнмуте и его бывший клуб хочет вернуть форварда к себе обратно. Пока неизвестно, на каких условиях сойдутся Борнмут и Ньюкасл: будет ли это чисто обмен игроками, или кому-то из сторон придётся доплатить за того или иного нападающего.

Уилсон в нынешнем сезоне растерял доверие Эдди Хау и сыграл только в 19 матчах АПЛ нынешнего сезона, забил девять голов и отдав один ассист.