Месть. Боруссия Дортмунд потроллила ПСЖ в своем аккаунте в Х

Вчера Боруссия Дортмунд неожиданно вышла в финал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв ПСЖ на выезде со счетом 1:0. Первая игра в Германии завершилась с таким же счетом.

После игры аккаунт Боруссии Дортмунд в социальной сети Х вспомнил парижскому клубу момент, который произошел после победы ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20. Тогда футболисты чемпионов Франции демонстративно выстроились на газоне и все повторили фирменное празднование Эрлинга Холанда, который тогда выступал за Боруссию Дортмунд.

Говоря о мести, аккаунт Боруссии написал: “На вкус как изысканное вино”.

Tastes like fine wine 🍷 https://t.co/lxnBFC4yPh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 7, 2024

К слову, вчерашняя победа стала для Боруссии Дортмунд первой на стадионе ПСЖ в истории. В предыдущих 3 играх на Парк де Пренс “шмели” потерпели 2 поражения и 1 раз сыграли вничью.

Предстоящий финал Лиги чемпионов станет для Боруссии Дортмунд третьим в истории клуба. Матч пройдет на Уэмбли 1 июня. Соперником команды Эдина Терзича будет победитель игры между Реалом Мадрид и Баварией.