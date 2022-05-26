Бенитес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
Фото: твиттер УЕФА\Автор неизвестен
Бывший тренер "Ливерпуля" и мадридского "Реала" Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между этими клубами.
"Смотря статистику, я вижу, что "Ливерпуль" – фаворит с небольшим перевесом. Но есть особенность – они будут играть с "Реалом", привыкшим выступать в финале.
"Ливерпуль" в последние годы увеличил процент владения мячом, потому что у них отличные игроки, команда чаще контролирует ход матчей. "Мадрид" же теперь больше контратакует с Винисиусом или Родриго.
Клопп отлично справляется со своей задачей, и "Ливерпуль" стал значительно лучше. У "Ливерпуля" мало слабых мест. Но у "Реала" есть преимущество в том, что Винисиус открываться за спину на фланге. Уверен, об этом знают и Клопп, и Анчелотти.
Я привязан к обоим клубам. Пусть выиграет тот, кто сыграет лучше. Но повторюсь – если говорить о цифрах, то я вижу, что «Ливерпуль» немного впереди.
Но "Реал" в финале – это "Реал". Плюс они больше отдыхали, в этом их преимущество", – сказал испанский специалист.
Напомним, что финал ЛЧ состоится 28 мая и пройдет в Париже.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18