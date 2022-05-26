Бенитес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

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Бенитес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

Фото: твиттер УЕФА\Автор неизвестен

Бывший тренер "Ливерпуля" и мадридского "Реала" Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между этими клубами.

"Смотря статистику, я вижу, что "Ливерпуль" – фаворит с небольшим перевесом. Но есть особенность – они будут играть с "Реалом", привыкшим выступать в финале.

"Ливерпуль" в последние годы увеличил процент владения мячом, потому что у них отличные игроки, команда чаще контролирует ход матчей. "Мадрид" же теперь больше контратакует с Винисиусом или Родриго.

Клопп отлично справляется со своей задачей, и "Ливерпуль" стал значительно лучше. У "Ливерпуля" мало слабых мест. Но у "Реала" есть преимущество в том, что Винисиус открываться за спину на фланге. Уверен, об этом знают и Клопп, и Анчелотти.

Я привязан к обоим клубам. Пусть выиграет тот, кто сыграет лучше. Но повторюсь – если говорить о цифрах, то я вижу, что «Ливерпуль» немного впереди.

Но "Реал" в финале – это "Реал". Плюс они больше отдыхали, в этом их преимущество", – сказал испанский специалист.

Напомним, что финал ЛЧ состоится 28 мая и пройдет в Париже.

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