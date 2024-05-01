Мората готов пойти на уступки, чтобы вернуться в Ювентус

Летом Ювентус планирует усиление линии атаки и рассматриваются различные варианты. В том числе и возвращение «блудного сына».

Как считаетCalciomercato, хоть не приоритетной, но всё же кандидатурой является форвард Атлетико Альваро Мората, для которого Турин не является чужим городом. Сам испанец тоже не против вернуться в Ювентус, и ради этого даже готов пойти на понижение оклада.

Сумма потенциального возвращения будет составлять в районе 15-20 миллионов евро, и ради того, чтобы её собрать, туринцы летом готовы попрощаться с двумя нынешними форвардами: Аркадиушем Миликом и Мойзе Кином.

Ранее сообщалось, что аргументом в пользу возвращения в Турин может быть факт, что Мората купил себе дом в столице Пьемонта, а сам нападающий позитивно высказался бы о переходе в Ювентус, если бы туринский клуб сделал ему предложения.