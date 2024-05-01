Хавбек Баварии высказался о том, что его могут не взять на Евро-2024

Хавбек Баварии Леон Горецка высказался о том, что его могут не вызвать в состав сборной Германии на Евро-2024.

В марте Юлиан Нагельсманн не вызвал 29-летнего полузащитника на товарищеские матчи Бундестим против Франции и Нидерландов. Существует высокая вероятность того, что Нагельсманн “отцепит” Горецку от финальной заявки на чемпионат Европы.

"Прежде всего, тренер должен решить, буду ли я там вообще. У меня нет никаких сомнений в том, что я возьму на себя любую роль, которая предназначена для меня. Вот почему я еще не комментировал то, что меня могут не вызвать. Честно говоря, я не думаю, что это предвзятость от Юлиана. Потому что во время моего пребывания в Баварии под его руководством я показал, что у меня нет никаких проблем. Я показал, что готов в любую секунду помогите команде, неважно, где, на какой позиции. Моя задача — зарекомендовать себя через выступления. В разговоре всегда участвуют два человека. Я всегда готов к разговору", - цитирует хавбека Sky.

В этом сезоне 29-летний хавбек забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 39 Баварии матчах во всех турнирах. За национальную сборную Германии он сыграл 57 матчей, забив 14 голов.