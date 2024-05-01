Лондонский Тоттенхэм потерял еще одного игрока до конца сезона.

Защитник “шпор” Бен Дэвис травмировался в воскресном матче с Арсеналом (2:3). Как сообщает клубная пресс-служба, сезон для защитника окончен.

В этой кампании 31-летний центрбек из Уэльса принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив 1 гол. Суммарно он провел на поле 1266 минут.

Ранее стало известно, что в этом сезоне Анже Постекоглу больше не сможет рассчитывать на форварда Тимо Вернера.

Тоттенхэм ведет борьбу с Астон Виллой за 4-е место, отставая на семь очков, но сыграв на два матча меньше. 2 мая лондонская команда сыграет против Челси в городском дерби.

До конца сезона “шпоры” сыграют также с Ливерпулем, Бёрнли, Манчестер Сити и Шеффилд Юнайтед.