«У него есть все предпосылки». Моуриньо оценил интерес к Амориму со стороны клубов АПЛ

Главный тренер Спортинга Рубен Аморим в последнее время был связан с множеством английских клубов, но пока, однако, к сделке дело не дошло. Тем не менее, более именитого португальского специалиста Жозе Моуриньо спросили о наставнике лиссабонского клуба и «SpecialOne» уверен, что Аморим может работать в любом клубе:

«Это также вопрос, на который я не должен отвечать, но что я могу вам сказать? Он мне нравится как человек, он мне нравится как тренер. Я думаю, у него есть все предпосылки тренировать в любой лиге и в любом клубе. Но он уже в хорошей лиге и в отличном клубе.

Это его решение, и клубы, которые хотят или не хотят его видеть, должны будут убедить его, приведя больше или меньше аргументов. Ясно одно: мне нравится этот человек и нравится тренер», – сказал Моуриньо в разговоре с Mais Fuetbol.