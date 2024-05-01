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Сразу две звезды Милуоки смогут помочь команде в шестой игре против Индианы

Новости баскетбола Сегодня, 12:18
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Сразу две звезды Милуоки смогут помочь команде в шестой игре против Индианы Фото: Scanpix

Два лидера и звезды Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард могут помочь своей команде в следующей игре плей-офф.

Как сообщает BasketNews, Яннис не сыграл ни одного матча в серии из-за травмы голени, Дэмиан пропустил пятый матч из-за проблем с ахилловым сухожилием. Милуоки обыграл Индиану в пятой игре и стал первой командой в истории НБА, которая выиграла матч плей-офф без двух лучших скореров регулярного чемпионата.

Более того, главный тренер Милуоки Бакс Док Риверс перед этим матчем выразил надежду, что лидеры команды смогут сыграть в этой серии. Напомним, что сейчас Милуоки Бакс уступает Индиане в серии со счетом 2:3. Шестой матч состоится в пятницу, 3 мая.

Напомним, что Лос-Анджелес Лейкерс вылетел из плей-офф НБА в первом же раунде. Лейкерс проиграли в серии против Денвер Наггетс 1:4. После игры легендарный Леброн Джеймс отказался отвечать на вопрос о том, продолжит ли он карьеру в своем нынешнем клубе.

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