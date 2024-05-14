Ужасающе. Защитник ПСЖ показал последствия травмы ахилла

Центральный защитник ПСЖ Преснель Кимпембе решил показать миру, через какие сложности иногда приходится проходить профессиональным спортсменам.

На своих страницах в социальных сетях французский футболист выложил фото последствий операций на ахилловом сухожилии, из-за разрыва которого он не играет в футбол уже более года.

На фото видно, как сухожилие фактически прикрепленно к пятке с помощью клипс и швов.

Presnel Kimpembe's achilles tendon operation. 😳 pic.twitter.com/EsuRh4MYQ8 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 13, 2024

28-летний Кимпембе играет за ПСЖ всю свою карьеру. Он провел за клуб 236 матчей. Однако последний раз он играл в футбол 26 февраля прошлого года, в матче Лиги 1 против Марселя.

В знак поддержки клуб недавно продлил с Кимпембе контракт до лета 2026 года.