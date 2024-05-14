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Ужасающе. Защитник ПСЖ показал последствия травмы ахилла

Новости футбола Сегодня, 02:15
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Ужасающе. Защитник ПСЖ показал последствия травмы ахилла psg.fr

Центральный защитник ПСЖ Преснель Кимпембе решил показать миру, через какие сложности иногда приходится проходить профессиональным спортсменам.

На своих страницах в социальных сетях французский футболист выложил фото последствий операций на ахилловом сухожилии, из-за разрыва которого он не играет в футбол уже более года.

На фото видно, как сухожилие фактически прикрепленно к пятке с помощью клипс и швов.

28-летний Кимпембе играет за ПСЖ всю свою карьеру. Он провел за клуб 236 матчей. Однако последний раз он играл в футбол 26 февраля прошлого года, в матче Лиги 1 против Марселя.

В знак поддержки клуб недавно продлил с Кимпембе контракт до лета 2026 года.

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ПСЖ Лига 1 Франция
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