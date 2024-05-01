"Должны управлять своими эмоциями". Луис Энрике высказался о матче против Боруссии

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги Чемпионов против Боруссии Дортмунд.

"Это прекрасно - насладиться особенным матчем на уникальном стадионе Европы и иметь возможность выйти в финал для наших болельщиков. Это будет очень хорошее зрелище! Мы можем забить много голов благодаря нашей способности занимать позиции в штрафной соперника.

С тех пор как я здесь, я чувствую поддержку игроков и клуба. Мы находимся в процессе совершенствования. Это еще только начало этого проекта. До конца сезона остался один месяц. Конец сезона, и мы все еще можем выиграть все четыре турнира. Мы должны хорошо управлять своими эмоциями и не рассматривать давление как угрозу", - цитирует Энрике УЕФА.

ПСЖ сыграет против Боруссии на выезде сегодня вечером, 1 мая. Стартовый свисток матча в Дортмунде прозвучит в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Напомним, что команда Луиса Энрике на минувших выходных официально выиграла свой 12-й титул чемпионов Франции.