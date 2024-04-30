Боруссия Дортмунд – ПСЖ прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года от Сергея Коваля

Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.85 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Главным футбольным событием 1 мая, свою встречу проведут Боруссия Дортмунд – ПСЖ, клубы проведут свою первую полуфинальную битву. Эксперты Dailysports предлагают свою вариант прогноза на это событие.

Боруссия Дортмунд

Для «шмелей» Лига Чемпионов самый успешный турнир в этом сезоне, в национальном кубке команда ничего не добилась, есть проблемы в чемпионате. С большой вероятностью Боруссия финиширует за бортом топ-4 Бундеслиги, так как идет пятой, отставание от первого квартета составляет 5 очков, а осталось сыграть всего три тура. Ключевым в битве за четверку был последний матч, в котором дортмундцы уступили в гостях прямому конкуренту Лейпцигу – 1:4.

В Лиге Чемпионов Боруссия смогла выиграть «группу смерти», а потом прошла таких соперников, как ПСВ и Атлетико Мадрид, пробиться в финал будет сложно, хотя парижане небезгрешны.

ПСЖ

На прошлой неделе ПСЖ оформил досрочное чемпионство в Лиге 1, для этого хватило ничьи дома против скромного Гавра – 3:3. Есть шанс сделать «золотой дубль», но надо обыграть в финале Кубка Франции Лион. Главная цель клуба, взять в Лиги Чемпионов, ведь просто на внутренней арене нет серьезной конкуренции.

В плей-офф подопечные Луиса Энрике выбили из борьбы Реал Сосьедад и Барселону, так что в паре с Боруссией будет фаворитом. Для Мбаппе выигрыш такого желанного еврокубка будет красивым уходом из клуба.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Долго вспоминать последние очные встречи команд не придется, ведь они в этом сезоне играли между собой в группе Лиги Чемпионов, ПСЖ выиграл дома 2:0, а в гостях сыграл 1:1, но квартет выиграла Боруссия.

«Шмели» еще не проигрывали дома в этом сезоне Лиги Чемпионов.

ПСЖ забивает, как минимум три мяча в последних четырех матчах.

Боруссия Дортмунд – ПСЖ Прогноз

Изначально небольшой перевес в этой паре имели гости, но сейчас шансы команд на успех примерно равные. Парижане играют стабильнее, хотя их все-таки реально пройти. Мы считаем, что матч будет интересным, и пройдет на встречных курсах, считаем перспективной ставку на тотал больше 3 голов.

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