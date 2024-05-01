Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-12,5) Коэф.: 1.71 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

2 мая в рамках плей-офф НБА состоится две встречи, в том числе свой матч проведут Бостон Селтикс – Майами Хит. Эксперты Daylisports подготовили свой прогноз на эту битву.

Бостон Селтикс

После регулярного чемпионата от Селтикс завышенные ожидания, команда выглядела легко, показав лучшие результаты во всей лиге. Пока нет проблем и в плей-офф, где Бостон находится в шаге от прохода в следующий круг. Селтикс выглядят лучше соперника, а тут еще и главная звезда Хит не играет.

Команда умело пользуется своим шансом, единственное поражение можно считать некой недооценкой, игроки поняли, что в стыковых встречах нельзя терять концентрацию. Предстоящую встречу из-за повреждения пропустит Порзингис, баскетболист качественный, но и без него должны легко справляться.

Майами Хит

Игроки Майами наверно думали об отпуске, когда узнали, что попадают на Бостон, конечно, команда не сдалась раньше времени, но пройти такую команду действительно очень сложно. Хит проиграл все три встречи с двузначным отрывом, хотя сложно в чем-то винить команду, ведь травмирован Джимми Батлер. Кроме упомянутого лидера, у клуба еще две кадровые потери.

Шансы на какую-то борьбу в этой серии минимальны, но баскетболисты должны сделать свою работу, да и проигрывать такому мощному сопернику точно не зазорно.

Интересные факты о матче и история личных встреч

После четырех игр серии, счет 3:1 в пользу Бостона, кажется все решено.

На своем паркете у Селтикс в этом сезоне 38 побед и всего пять поражений.

Майами не плохо играет в гостях, 25 побед, при 19 поражениях.

Бостон Селтикс – Майами Хит Прогноз

Котировки выглядят совсем неуважительно к гостям, но в успехе Бостона никто не сомневается. Главным врагом Селтикс может стать собственная самоуверенность. Мы считаем, что лучшая команда Востока регулярного чемпионата, оформит выход в следующий круг, ставим на их успех с форой -12,5 очков.

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