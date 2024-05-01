Известен трансфер, о котором больше всего жалеет Гвардиола

В продолжительной карьере тренером у Пепа Гвардиолы было множество трансферов, но об одном игроке, которому он в последнее время позволил уйти, испанец жалеет больше всего.

Mundo Deportivo сообщает, что специалист расстроен из-за того, что минувшим летом боссы Манчестер Сити отпустили в Барселону Илкая Гюндогана. Испанцу в нынешнем сезоне его не хватает, а игроки, которых подписали, а именно Матео Ковачич и Матеус Нуньес не смогли заменить полузащитника подобающим образом.

Сам Пеп не хотел отпускать немца, который был одним из лидеров команды, в и том числе он снабжал мячами Эрлинга Холлана. И нынешним игрокам Манчестер Сити найти передачей норвежского форварда довольно сложно.

Ранее «горожане» отпустили в Арсенал Александра Зинченко и Габриэля Жезуса, которые в команде Микеля Артеты стали не последними игроками, и на фоне этого действующий чемпион Англии не желает продавать «канонирам» своих исполнителей.