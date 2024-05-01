Харри Кейн установил абсолютный рекорд среди английских игроков в Лиге Чемпионов УЕФА

Вчера Бавария Мюнхен сыграла вничью 2:2 в домашнем матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского Реала.

Форвард Баварии Харри Кейн забил один из голов в ворота мадридцев, реализовав пенальти. Этот гол стал для англичанина восьмым в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

Как сообщает статистический портал Opta, Кейн принял непосредственное участие в забивании 11 голов в Лиге чемпионов УЕФА в текущем сезоне (восемь голов, три передачи). Это лучший результат среди англичан за одну кампанию.

11 - Harry Kane has been directly involved in 11 goals in the UEFA Champions League this season (eight goals, three assists); the most ever by an English player in a single campaign in the competition. Reliable. pic.twitter.com/LDgGglKgHa — OptaJoe (@OptaJoe) April 30, 2024

30-летний форвард обошел по этому показателю Дэвида Бекхэма (сезон 1998/99) и Стивена Джеррарда (2007/08), которые набирали по системе гол + пас по 10 баллов.

Всего в нынешнем сезоне нападающий забил 43 гола и отдал 11 результативных передач в 43 матчах во всех турнирах.

Ответный матч между Баварией и Реалом состоится в Мадриде в следующую среду, 8 мая.