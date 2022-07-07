"Бавария" показала новую форму на следующий сезон

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"Бавария" показала новую форму на следующий сезон

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Чемпион Германии "Бавария" представила новую выездную форму на следующий сезон.

Форму производит компания adidas. Она выполнена в белом цвете с золотыми элементами с металлическим эффектом. На спине под воротником нанесен символ Мюнхена – Münchner Kindl.

Интересно, что сочетание белого и золотого цветов первый раз использовано при изготовлении формы самого титулованного немецкого клуба. До этого золотые вставки использовались в домашней красной форме и третьем черном комплекте в сезоне-2021/22.
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Главные новости дня: 7 июля

Главные новости дня: 7 июля

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