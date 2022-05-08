"Барселона" одержала феерическую победу над "Бетисом"
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Бетис" со счетом 2:1.
На 76-й минуте счет открыл Ансу Фати, но вскоре равновесие восстановил Марк Бартра. Победу каталонцам в компенсированное время принес Жорди Альба.
"Барселона", набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов. "Бетис" с 58 очками остался на пятой позиции.
"Бетис" – "Барселона" - 1:2 (0:0)
Голы: Фати, 76 - 0:1, Бартра, 79 - 1:1, Альба, 90+4 - 1:2
"Бетис": Браво (Руй Силва, 17), Сабали, Бартра, Песселья, Морено, Гуардадо (Родри, 77), Каналес, Родригес, Хуанми (Вильям Карвалью, 77), Фекир, Иглесиас.
"Барселона": Нето, Дани Алвес, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави (Пуч, 79), Депай (Обамеянг, 66), Дембеле (Траоре, 74), Ферран Торрес (Фати, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14