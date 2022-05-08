"Барселона" одержала феерическую победу над "Бетисом"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Бетис" со счетом 2:1.

На 76-й минуте счет открыл Ансу Фати, но вскоре равновесие восстановил Марк Бартра. Победу каталонцам в компенсированное время принес Жорди Альба.

"Барселона", набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов. "Бетис" с 58 очками остался на пятой позиции.

"Бетис" – "Барселона" - 1:2 (0:0)

Голы: Фати, 76 - 0:1, Бартра, 79 - 1:1, Альба, 90+4 - 1:2

"Бетис": Браво (Руй Силва, 17), Сабали, Бартра, Песселья, Морено, Гуардадо (Родри, 77), Каналес, Родригес, Хуанми (Вильям Карвалью, 77), Фекир, Иглесиас.

"Барселона": Нето, Дани Алвес, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави (Пуч, 79), Депай (Обамеянг, 66), Дембеле (Траоре, 74), Ферран Торрес (Фати, 75).

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