Рома получила важное кадровое пополнение перед матчем с Байером

Рома получила важное кадровое пополнение перед первым полуфинальным матчем Лиги Европы с Байером.

Как сообщает Football-Italia, во вторник вместе с партнерами по команде тренировались Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг. Ожидается, что они оба будут доступны к матчу в четверг.

А вот Лоренцо Пеллегрини сегодня тренировался индивидуально. Но, с высокой долей вероятности, он сможет сыграть в ближайшем матче.

Лукаку в последнее время испытывал проблемы с бедром, из-за чего бельгиец пропустил игру с Наполи. В этом сезоне форвард забил 19 голов в 42 матчах “волков”.

Смоллинг не играл в последнем мачте из-за повреждения в области паха. Большую часть сезона защитник пропустил из-за травмы. 34-летний англичанин принял участие всего в 10 матчах римской команды.

Рома примет новоиспеченных чемпионов Германии в четверг, 2 мая. Начало встречи - в 21:00 по центральноевропейскому времени.