Зверев сенсационно завершил свои выступления на турнире ATP1000 в Мадриде

В 1/8 финала турнира ATP1000 в Мадриде 22 ракетка мира Франсиско Черундоло сыграл против пятой ракетки - Александра Зверева.

Очень неожиданно и сенсационно аргентинский теннисист смог выбить немца из турнира. В первом сете Зверев догонял Черундоло, он сделал счет 3:3, но в дальнейшем ни одного гейма не получил. Первый сет завершился 6:3 в пользу 22 ракетки мира.

Первый гейм второго сета немец забрал себе, но в дальнейшем аргентинец трижды подряд замутил соперника. Зверев пытался навязывать борьбу, но Черундоло уже не отпускал свое преимущество.

Франсиско Черундоло сенсационно выбивает Александра Зверева из 1/8 финала турнира в Мадриде - 2:0. В следующем раунде аргентинец сыграет против Тейлора Фрица из США.

ATP1000 в Мадриде. 1/8 финала

Черундоло - Зверев - 2:0 (6:3 и 6:4)