Миннесота Тимбервулвз – Денвер Наггетс прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

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17 мая свою шестую встречу серии плей-офф НБА проведут Миннесота Тимбервулвз – Денвер Наггетс. Прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертамиDailysports.

Миннесота Тимбервулвз

В этом сезоне Миннесота достойна похвалы, команда стала третьей на Западе, отстали от парочки лидеров на одну победу. Хорошо Тимбервулвз смотрелись и в плей-офф, где разгромили Финикс со счетом 4:0. Далее уверенно начали и против Денвера, выиграв две выездные встречи, но потом проиграли трижды кряду, поэтому находятся в шаге от завершения сезона.

Ситуация не критичная, ведь все-таки предстоящая игра пройдет на своем паркете, а это возможность сравнять счет в серии. Перед этой важной битвой у клуба две кадровые потери, хотя игроки не ключевые.

Денвер Наггетс

У действующих чемпионов есть неплохие шансы защитить титул, тем более команда показала характер, когда после двух домашних поражений Миннесоте выиграла трижды. В первом круге стыковых встреч удалось обыграть Лос-Анджелес Лейкерс со счетом 4:1 в серии.

Даже когда дела идут неважно, команда играет уверенно, что в некоторых случаях переворачивать матчи. Психологическое преимущество явно на стороне Наггетс, хотя соперник сильный, добить Миннесоту в ее же логове не будет просто. У Денвера тоже две кадровые потери, которые не должны повлиять на боеспособность коллектива.

Интересные факты о матче и история личных встреч

По итогам пяти противостояний, счет пока 3:2 в пользу Денвера.

Миннесота провела 4 матча дома в нынешнем плей-офф, выиграв два из них.

Денвер выиграл 3 из 4 встреч в текущем плей-офф.

Миннесота Тимбервулвз – Денвер Наггетс Прогноз

В такой паре сложно определить фаворита, небольшой перевес на бумаге отдают Миннесоте, хотя мы расцениваем шансы команд на успех, как примерно равные. Ожидаем сложной битвы двух сильных коллективов, которая может завершиться с любым исходом. Ставим на успех Денвера с форой +3,5 очка.

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