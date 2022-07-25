"Барселона" нашла альтернативу Маркосу Алонсо в Ла Лиге
Фото: твиттер Маркоса Алонсо/Автор неизвестен
"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Сельты" Хави Галану, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонский клуб обратил внимание на футболиста после того, как "Челси" заблокировал переход защитника Маркоса Алонсо. За Галана "Барселона" готова заплатить 18 миллионов евро.
В прошлом сезоне 27-летний Галан провел за "Сельту" 39 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|Команда
|М
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|20
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14