Звездный аргентинец Пасторе выбрал неожиданное место для продолжения карьеры

Пресс-служба “Катар СК” на официальном объявила о переходе аргентинского полузащитника “Эльче” Хавьера Пасторе.

Футболист достался катарскому клубу бесплатно. Сроки длительности контракта не разглашаются.

33-летний Пасторе выступал за “Эльче” с 2021 года. Всего он провел за клуб 16 матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передач. Ранее выступал за “Уракан”, “Палермо”, ПСЖ и “Рому”. За сборную Аргентины сыграл 29 матчей, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

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