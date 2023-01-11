Рашфорд забил в шестом матче подряд

Форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рашфорд продолжает забивать в шести матчах подряд за свой клуб.

Вчера молодой футболист оформил дубль в кубковой игре против “Чарльтона” (3:0).

Интересно, что на поле Маркус появился только на 60-й минуте.

Свою голевую серию англичанин начал 21 декабре в матче АПЛ против “Бернли” (2:0).

После завершения ЧМ-2022 Рашфорд забил семь голов в шести матчах.