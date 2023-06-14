Журналист назвал причину увольнения тренера "Шахтера"

Футбольный журналист Игорь Цыганык раскрыл причины увольнения Игоря Йовичевича из “Шахтера”.

По его словам, причиной увольнения стали скандалы в конце чемпионата, связанные с дискредитацией конкурентов.

"Пока нет официальной информации об увольнении, но переговоры по юридическому оформлению процессов уже идут. Увольнение Йовичевича было неожиданным для меня. Мне кажется, этот специалист будет иметь трудности в поиске новой работы в Украине.

“Шахтер” проявил цинизм и прагматизм, уволив Йовичевича, который выиграл чемпионство", - отметил он.