Жирона выигрывает на последних минутах и возглавляет Ла Лигу

В 11-м туре Ла Лиги Жирона принимала Сельту Виго на своем поле. При победе хозяева могли бы подняться на первое место в турнирной таблице.

Первый тайм прошел довольно равной игры. Жирона контролировала мяч больше, но не создавала хороших моментов. Сельта время от времени пробовала атаковать, но тоже не имела голевых шансов.

После перерыва Жирона продолжала владеть мячом. Они также успешно удерживали любую угрозу от Сельты. Гости не смогли нанести ни одного удара в створ ворот. Казалось, что матч движется к ничейному исходу, но уже в компенсированное время Янгель Эррера с ассистом Гарсии забил гол.

Этот гол принес победу Жироне, которая набрала 28 очков и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги.

Ла Лига. 11 тур

Жирона - Сельта - 1:0

Гол: 1:0 - 90+1 Эррера