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Легенды английского футбола вынесли вердикт Тен Хагу в Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 04:31
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Легенды английского футбола вынесли вердикт Тен Хагу в Манчестер Юнайтед Легенды английского футбола вынесли вердикт Тен Хагу в Манчестер Юнайтед

Будущее главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага нельзя назвать безоблачным. Хоть сам специалист сохраняет спокойствие по поводу своего поста, пресса же уверена, что летом на «Олд Траффорд» случатся тренерские перестановки. В большинстве своём легенды английского футбола уверены в том же.

Экс-форвард Ливерпуля Майкл Оуэн:

«Он не может, просто не может управлять командой в следующем сезоне. Он недостаточно хорош».

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Тедди Шерингэм:

«Если Юнайтед выиграет Кубок Англии, он может остаться. Но, как по мне, изменения нужны и клубу их придётся рано или поздно сделать».

Экс-полузащитник Ливерпуля Джейми Каррагер:

«Я не вижу причин, почему тен Хаг должен остаться. Это просто игра ради игры».

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл:

«Уволить тренера, который выиграл два трофея в первые два сезона в клубе, я считаю, будет экстремально».

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Луи Саа:

«Я не вижу это прям чётко, но им нужны изменения среди игроков, но им нужны изменения в тренере тоже».

Экс-нападающий Ньюкасла Алан Ширер:

«Я верю, что будущее тренера Манчестер Юнайтед уже решено. Даже если они выиграют Кубок Англии, я думаю, он уйдет», – цитирует легенд английского футбола The Sun.

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