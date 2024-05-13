EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Осасуна – Мальорка прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Осасуна – Мальорка прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Осасуна - Мальорка прогноз Фото: https://www.dazn.com/ Автор неизвестен
Осасуна Осасуна
Ла Лига Испания 14 мая 2024, 13:30 Осасуна - Мальорка
-
- : -
Испания, Pamplona, Эстадио Эль Садар
Мальорка Мальорка
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.91
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Во вторник будет мало увлекательны футбольных событий, поэтому любое противостояние Примеры Осасуна – Мальорка должно вызвать немалый интерес. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на это противостояние.

Осасуна

От памплонцев можно было бы ожидать хорошего сезона, так как команда финишировала в прошлом чемпионате в топ-7, но показать свой максимум не удалось. Клуб идет 13-м в чемпионате, отрыв от зоны вылета составляет 11 очков, поэтому место в элите на следующий сезон точно гарантировано.

В последнем туре Осасуна была в шаге от выездной победы над Атлетик Бильбао, вели 2:0, но соперник успел сравнять на 90+6 минуте, в итоге 2:2. Серия без побед достигла пяти матчей, за этот отрезок удалось набрать всего один балл. Большого энтузиазма в концовке сезона у футболистов нет, по разным причинам встречу пропустят двое игроков.

Мальорка

За три тура до конца чемпионата Мальорка идет 15-й в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет 6 очков, такой запас прочности с большой долей вероятности позволит остаться в Примере.

Островитяне в этом сезоне сделали ставку на Кубок Испании, команда была близка к грандиозному успеху, но уступила в финале, в серии пенальти Атлетику. В последнем туре команда одержала важнейшую домашнюю победу против Лас-Пальмас – 1:0, данный успех успел прервать серию из шести встреч без побед в Ла Лиге, за этот отрезок удалось набрать всего два очка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Очная встреча первого круга удивила зрелищной зарубой, в итоге Мальорка выиграла дома со счетом 3:2.
  • Осасуна находится на серии из трех поражений кряду на своем поле.
  • Мальорка играет в гостях слабо, всего одна победа при 9 поражениях и 7 ничьих.

Осасуна – Мальорка Прогноз

В такой паре не выделяют фаворита, Осасуна находится выше в турнирной таблице и играет дома, но находится в плохой форме. Не впечатляет и Мальорка, которая плохо выглядит в гостях, но запаса прочности должно хватить для сохранения прописки. Рискнем сделать ставку на победу хозяев с нулевой форой.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.91
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс прогноз НБА Сегодня, 19:00 Кливленд Кавальерс – Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Кливленд Кавальерс Коэф.: 1.79 Бостон Селтикс Рекомендуем Мелбет
Алехандро Табило - Карен Хачанов прогноз ATP Roma 14 мая 2024, 05:00 Алехандро Табило — Карен Хачанов прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Алехандро Табило Коэф.: 1.56 Карен Хачанов Сделать ставку Лайнбет
Эль-Иттихад Эль-Сакандари - Смуха прогноз Премьер-лига Египет 14 мая 2024, 09:00 Аль-Иттихад – Смуха прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Эль-Иттихад Эль-Сакандари Коэф.: 1.66 Смуха Сделать ставку Мелбет
Дания - Норвегия прогноз Чемпионат мира 14 мая 2024, 09:20 Дания — Норвегия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Дания Коэф.: 1.74 Норвегия Рекомендуем Лайнбет
Казахстан - Латвия прогноз Чемпионат Мира 14 мая 2024, 09:20 Казахстан – Латвия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Казахстан Коэф.: 1.54 Латвия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 16:32 Медведев в трех сетах обыграл представителя второй сотни рейтинга на турнире в Риме Новости бокса Сегодня, 16:08 Усик считает, что Фьюри страдает биполярным расстройством Новости футбола Сегодня, 15:42 На него это не похоже. Эпичный автогол чемпиона мира в матче против Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 15:01 Скандальный форвард Манчестер Юнайтед останется в Ла Лиге на следующий сезон Новости футбола Сегодня, 14:37 Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем против Тулузы Новости футбола Сегодня, 14:24 Экс-игрок Баварии призвал мюнхенский клуб продать Кейна Новости футбола Сегодня, 14:00 Бразильский новичок Барселоны может покинуть клуб уже летом Новости футбола Сегодня, 13:34 Барселона поставила условие претендентам на своего молодого таланта Новости футбола Сегодня, 13:25 После отказа нескольких тренеров Бавария приняла неожиданное решение Новости футбола Сегодня, 12:43 Защитник Ман Сити несчастлив в команде. Он готов действовать решительно
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Кливленд Кавальерс – Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Теннис 14 мая 2024 Алехандро Табило — Карен Хачанов прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол 14 мая 2024 Аль-Иттихад – Смуха прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей 14 мая 2024 Дания — Норвегия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей 14 мая 2024 Казахстан – Латвия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол 14 мая 2024 Эль-Гаиш – Исмаили прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей 14 мая 2024 Канада – Австрия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей 14 мая 2024 Польша – Франция прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол 14 мая 2024 Осасуна – Мальорка прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол 14 мая 2024 Роял АМ – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года