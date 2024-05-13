Осасуна – Мальорка прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.91 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Во вторник будет мало увлекательны футбольных событий, поэтому любое противостояние Примеры Осасуна – Мальорка должно вызвать немалый интерес. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на это противостояние.

Осасуна

От памплонцев можно было бы ожидать хорошего сезона, так как команда финишировала в прошлом чемпионате в топ-7, но показать свой максимум не удалось. Клуб идет 13-м в чемпионате, отрыв от зоны вылета составляет 11 очков, поэтому место в элите на следующий сезон точно гарантировано.

В последнем туре Осасуна была в шаге от выездной победы над Атлетик Бильбао, вели 2:0, но соперник успел сравнять на 90+6 минуте, в итоге 2:2. Серия без побед достигла пяти матчей, за этот отрезок удалось набрать всего один балл. Большого энтузиазма в концовке сезона у футболистов нет, по разным причинам встречу пропустят двое игроков.

Мальорка

За три тура до конца чемпионата Мальорка идет 15-й в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет 6 очков, такой запас прочности с большой долей вероятности позволит остаться в Примере.

Островитяне в этом сезоне сделали ставку на Кубок Испании, команда была близка к грандиозному успеху, но уступила в финале, в серии пенальти Атлетику. В последнем туре команда одержала важнейшую домашнюю победу против Лас-Пальмас – 1:0, данный успех успел прервать серию из шести встреч без побед в Ла Лиге, за этот отрезок удалось набрать всего два очка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Очная встреча первого круга удивила зрелищной зарубой, в итоге Мальорка выиграла дома со счетом 3:2.

Осасуна находится на серии из трех поражений кряду на своем поле.

Мальорка играет в гостях слабо, всего одна победа при 9 поражениях и 7 ничьих.

Осасуна – Мальорка Прогноз

В такой паре не выделяют фаворита, Осасуна находится выше в турнирной таблице и играет дома, но находится в плохой форме. Не впечатляет и Мальорка, которая плохо выглядит в гостях, но запаса прочности должно хватить для сохранения прописки. Рискнем сделать ставку на победу хозяев с нулевой форой.

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