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Ассистент Клоппа в Ливерпуле готов принять австрийский клуб

Новости футбола Сегодня, 05:35
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Ассистент Клоппа в Ливерпуле готов принять австрийский клуб Ассистент Клоппа в Ливерпуле готов принять австрийский клуб

После ухода Юргена Клоппа с поста главного тренера Ливерпуля по окончанию сезона его штаб готовится к самостоятельной работе и уже начинает искать себе работу в других клубах.

Так, к обязанностям главного тренера в ближайшее время может приступить ассистент немца Пеп Лийндерс, который, как сообщаетTheTimes, привлекает к себе внимание австрийского РБ Зальцбург. «Быки» были более настойчивы в приглашение нидерландца, чем Бешикташ, который также им интересовался. Также было известно о намерениях Аякса трудоустроить у себя Лийндерса.

Смены на тренерском поприще случились на фоне того, что РБ Зальцбург близок к первому за 11 лет сезону без чемпионства Австрии, которое у клуба может отобрать Штурм из Граца. В апреле клуб попрощался с Герхардом Штрубером, а исполняющий обязанности тренера «быков» Онур Синель по окончанию сезона вернется в партнерскую к РБ Зальцбург команду – Лиферинг.

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