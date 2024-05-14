Официально. Манчестер Юнайтед попрощался со своим защитником

Манчестер Юнайтед и французский защитник Рафаэль Варан решили не продлевать сотрудничество и по истечению контракта грядущим летом 31-летний игрок покинет команду свободным агентом. В заявлении «манкунианцы» поблагодарили Варана за его работу в коллективе и пожелали успехов в будущем.

В Манчестер Юнайтед француз перебрался летом 2021 года после десяти лет в мадридском Реале за 40 миллионов евро. В стане «красных дьяволов» чемпион мира 2018 года провел 93 встречи, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Причём, в нынешнем сезоне он забил в матче 1-го тура АПЛ против Вулверхэмптона и его гол принёс Манчестер Юнайтед победу со счётом 1:0. Ранее сообщалось, что возможность возвращения Варана рассматривает мадридский Реал, а также существует вероятность, что француз переберется в Саудовскую Аравию.