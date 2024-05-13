Стефанос Циципас – Алекс Де Минаур прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-3,5) Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

14 мая свою встречу 1/8 финала в Риме проведут Стефанос Циципас – Алекс Де Минаур. Прогноз на матч упомянутых соперников составили эксперты Dailysports.

Стефанос Циципас

Для Циципаса первая часть сезона была не самой лучшей, но все изменилось на грунте, в Монте-Карло он стал победителем турнира, а в Барселоне сумел дойти до финала, такие результаты явно вернули уверенность греку. В Риме спортсмен начал с тяжелой победы над Штруффом – 6:7, 6:4, 6:4, чуть легче было против Норри – 7:6, 6:2.

Теннисист занимает восьмую строчку в мировом рейтинге, и продолжительное время входит в число топовых игроков. Учитывая внушительные результаты на грунте, Циципас точно среди претендентов на триумф в Риме. Спортсмен находится в расцвете сил, ему 25 лет.

Алекс Де Минаур

Хорошо знают фанаты тенниса и Алекса Де Минаура, все-таки он занимает высокую 11-ю строчку в мировом рейтинге. Австралиец быстрый игрок, но на грунте ему сложнее, так как покрытие медленное. В Риме спортсмен без проблем одолел в двух сетах испанца Карабальеса Баэну. Совсем иным был матч против Феликса Оже Альяссима, который продолжался три часа и завершился победой австралийца со счетом 6:7, 6:4, 6:4.

И все-таки не верится, что Де Минаур сможет показать внушительные результаты на грунтовых турнирах. С таким спортсменом точно надо считаться, ему 25 лет, он способен показывать теннис высокого уровня.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Тотальное преимущество в очных противостояниях на стороне Циципаса – 12:2, последний раз соперники пересекались вначале марта этого года, тогда одну из двух своих побед одержал Де Минаур.

У Циципаса хорошая статистика на грунте в этом сезоне, 12 побед в 14 встречах.

Де Минаур провел 9 игр на грунте, выиграв 6 из них.

Стефанос Циципас – Алекс Де Минаур Прогноз

В таком противостоянии Циципас котируется фаворитом, а коэффициент на его успех постепенно падает. С котировками мы согласны, грек на грунте выглядит очень хорошо, чего не скажешь о Де Минауре. Поставим науспех Циципаса с форой -3,5 гейма

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