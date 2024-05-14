Тоттенхэм – Манчестер Сити. Ориентировочные составы и последние новости

Сегодня, 14 мая, в перенесенном матче 34-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм дома сыграет против Манчестер Сити. Эта игра имеет ключевое значение в борьбе за титул чемпионов Англии. Если Манчестер Сити выиграет, то обгонит Арсенал в турнирной таблице за тур до финиша.

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Кадровая ситуация в Тоттенхэме, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В последнем матче против Бернли травму получил основной центральный полузащитник команды Ив Биссума. Он пополнил и без того переполненый лазарет, где уже находятся Тимо Вернер, Ришарлисон, Бен Дэвис, Манор Соломон, Райан Сессеньон и Дестини Удоджи. Все эти футболисты вернуться в строй уже в следующем сезоне.

Вероятнее всего, в сравнении с предыдущим матчем, в составе Тоттенхэма не будет много изменений. Травмированного Биссума должен заменить Родриго Бентанкур.

У Манчестер Сити ситуация значительно лучше. Пеп Гвардиола может рассчитывать на всех своих сильнейших футболистов, но участие двоих из них находится под вопросом. Нейтан Аке рискует не сыграть из-за незначительного ушиба, а Джек Гриллиш – из-за болезни.

Но все же ожидается, что небольшую ротацию Гвардиола проведет. В сравнении с матчем против Фулхэма, в стартовом составе должен выйти Жереми Доку.

Добавим, что, согласно опросу, большинство фанатов Тоттенхэма не против, чтобы их команда проиграла сегодня. Дело в том, что поражение “шпор” значительно снизит шансы на чемпионский титул их самого принципиального врага – Арсенала.

Ориентировочный состав Тоттенхэма

Викарио; Порро, Ромеро, Ван де Вен, Эмерсон; Сарр, Бентанкур; Кулусевски, Мэддисон, Джонсон; Сон

Ориентировочный состав Манчестер Сити

Эдерсон; Уокер, Стоунз, Диас, Гвардиола; Силва, Родри, Де Брюйне; Доку, Холанд, Фоден

Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени